Covid-19 : deux mètres de distanciation entre les personnes

Dans l’espace privé, il faudra désormais s’éloigner d’au moins deux mètres pour se parler sans masque. Sinon, si l’une des deux personnes a le Covid, l’autre sera considérée comme cas contact. La mesure est préconisée par le Haut Conseil de santé publique pour lutter contre les variants du Covid-19. "Les nouveaux variants sont plus transmissibles et sont probablement aussi plus contaminants", rappelle le Dr. Benjamin David, de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).

Des nouveautés autour des masques

Fini le masque fait maison, seuls les masques chirurgicaux, les FFP2 et les masques de catégorie 1 en tissu seront désormais acceptés dans l’espace public. Ces mesures sèment la confusion pour l’Académie de médecine, qui insiste sur l’importance de porter son masque, n’importe lequel. "Ils remplissent la fonction de masque antiprojection. Il n’est pas nécessaire d’avoir des masques de haut pouvoir filtrant pour exercer cet effet de masque antiprojection", indique en effet le Pr. Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l’Académie nationale de médecine.

