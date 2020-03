Covid-19 : deux cas signalés à l'Assemblée nationale

La crise sanitaire du Covid-19 a atteint l'Assemblée nationale, aux couloirs vides et à la salle des quatre colonnes presque déserte. Un député et un salarié ont été contaminés.

Depuis l'annonce, les députés prennent leur précaution. "Je ne serre plus la main, je prends ma température deux fois par jour, je fais très attention depuis", indique Bruno Fuchs, député Modem du Haut-Rhin.

Un troisième cas suspect de contamination

Jean-Luc Reitzer, le député du Haut-Rhin contaminé, est dans un état jugé sérieux. Il est en réanimation dans un hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin). La seconde personne contaminée par le Covid-19 est un salarié de la buvette de l'Assemblée nationale. Ce dernier est confiné à son domicile. Un troisième cas suspect, également salarié du restaurant, est hospitalisé. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a invité chacun "à la prudence".