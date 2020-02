Covid-19 : des précautions qui font polémique

Face au coronavirus, faut-il fermer les frontières entre la France et l'Italie ? La gestion de la crise par les autorités françaises fait polémique. Mardi 25 février, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle (Val d'Oise), un avion arrive de Milan dans la région italienne la plus touchée par l'épidémie. Les touristes débarquent sans le moindre contrôle.

Les Français de retour d'Italie s'étonnent

Il n'y a pas d'informations et pas de contrôles. Les Français de retour d'Italie s'étonnent. "Où il y a vraiment un risque et là on prend les choses en charge et on encadre, où alors il n'y a pas risque, c'est la grippe et on n'en fait pas tout un plat", explique une Française en provenance d'Italie. Il y a la même absence de contrôle à Bastia en Corse dans un Ferry qui arrive d'Italie. Dans la gare de Lyon à Paris, les panneaux d'affichage alertent uniquement les voyageurs de retour de Chine.

