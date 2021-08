Covid-19 : des patients de plus en plus jeunes en réanimation

Les indicateurs de l’épidémie de coronavirus continuent de se dégrader en France. Au 19 août, plus de 28 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures et plus de 2 000 patients se trouvent en réanimation. Les hôpitaux sont sous haute tension, et l’âge des patients accueillis baisse.

À l’hôpital de la Timone, à Marseille (Bouches-du-Rhône), le nombre de malades en réanimation explose. La moitié des lits disponibles est occupée par des patients atteints du Covid-19, beaucoup plus jeunes que lors de la première vague. "On n’est plus du tout sur le même schéma. On s’y attendait, puisque les 75 ans et plus allaient être vaccinés et protégés. On s’attendait à avoir des patients dans la tranche d’âge des personnes peu ou pas vaccinées, et qui allaient venir en soins critiques", explique le Pr Lionel Vally, chef du service de réanimation.

"Il faut dépolitiser le débat"

Dans la majorité des cas, l’hôpital de la Timone accueille des personnes non-vaccinées. Selon le Pr Lionel Vally, ces hospitalisations auraient pu être évitées. "Il faut être clair et dépolitiser le débat, il y a une question sanitaire. Le vaccin marche réellement et tous ces patients auraient pu ne pas venir en réanimation s’ils étaient vaccinés", assure-t-il. Dans la crainte d’une saturation des services, l’hôpital envisage des évacuations médicales vers d’autres régions.