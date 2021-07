Covid-19 : des patients de plus en plus jeunes admis en soins intensifs

Le centre hospitalier de Bordeaux (Gironde) voit arriver de plus en plus de malades du Covid-19, y compris en soins intensifs et en réanimation. Mais ce qui choque les médecins, c'est l'âge de ces patients, de plus en plus jeunes.

Au CHU de Bordeaux (Gironde), les patients Covid-19 affluent, jeudi 29 juillet. Leur moyenne d'âge est de 56 ans, mais certains ont tout juste 30 ans. C'est le cas d'un patient admis en soins intensifs à sa grande surprise. "J'ai eu un début de bronchite, j'ai fait un test qui était négatif, donc je ne me suis pas inquiété, je pense que le test avait peut-être foiré, et ça s'est aggravé assez vite au final, et après monter les marches c'était une misère, je peinais vraiment pour tout", raconte Sébastien Madjoub.

Des patients sans antécédents médicaux

L'âge des malades frappe les soignants de l'unité. "On se retrouve avec des patients beaucoup plus jeunes qui n'ont pas de comorbidité", explique le docteur Pierre Khan, chef de service de réanimation, qui mentionne notamment un patient de 37 ans, sans antécédents médicaux ni surpoids, et non vacciné. En quinze jours, l'hôpital a accueilli 30 nouveaux patients Covid, dont 10 en réanimation.