Covid-19 : vers une saturation des services de réanimation en septembre ?

L'épidémie de Covid-19 continue de toucher de nombreuses personnes en France mercredi 28 juillet. Dans le service de réanimation de l'hôpital Purpan, à Toulouse (Haute-Garonne), les soignants s'inquiètent : ils voient un nombre plus important de malades arriver chaque jour depuis plus d'une semaine. "On a eu zéro entrée en juin, il y a quinze jours, on avait une entrée tous les deux, trois jours, en début de semaine, on faisait une entrée par jour, et depuis hier, on fait deux entrées par jour", explique le docteur Béatrice Riu, cheffe de service. Elle constate que ces patients ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

Plus de 1 000 patients touchés par le Covid-19 en réanimation

Selon le gouvernement, plus de 1 000 malades du Covid-19 sont en réanimation sur le territoire. Une saturation des hôpitaux est attendue pour la rentrée, mais selon l'Institut Pasteur, la vaccination peut limiter les risques. Cependant, même si la vaccination s'accélère, il pourrait y avoir entre 5 400 et 7 200 malades en soins critiques en septembre. Ces niveaux sont proches des niveaux des première et deuxième vagues, qui avaient entraîné des confinements.