Covid-19 : des mois après avoir contracté le virus, des troubles inexplicables perdurent chez certains

Après avoir contracté le Covid-19 en mars dernier, avoir été terrassé de fatigue, de maux de gorge et de tête, Sylvain Obarowsky espérait en avoir fini avec le virus. Pourtant, il y a trois mois, de nouveaux symptômes sont apparus, incompréhensibles et inquiétants. "L'impression de n'être plus vous-même, d'être flou avec vous-même, d'avoir des moments de perte de concentration, de marcher dans la rue et de vous retrouver dans une situation précaire en termes d'équilibre", énumère le quinquagénaire. C'est pour cette raison qu'il vient consulter un médecin spécialisé dans le suivi des patients "Covid long".

"La sensation de ne pas être à 100% au niveau cérébral"

Le professionnel de santé propose à Sylvain Obarowsky des tests pour tenter de dépister ses troubles, qui n'apparaissent pas toujours lors d'examens poussés, et qui sont, pour certains, neurologiques. "Parmi les symptômes les plus fréquents, il y a cette sensation de ne pas être à 100% au niveau cérébral. C'est une notion de brouillard cérébral, d'atteinte", indique le docteur Olivier Robineau, infectiologue au centre hospitalier de Tourcoing (Nord). L'un des symptômes des atteintes neurologiques peut également être la perte de goût ou d'odorat expérimentée par plusieurs malades du coronavirus, et qui dure longtemps, chez certains.

Le JT

Les autres sujets du JT