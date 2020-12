Covid-19 : des malades souffrent de stress post-traumatique

Le quotidien de Jocelyne Wullschleger, 66 ans, est rythmé par des séquelles invisibles depuis qu'elle a contracté le Covid-19 en avril dernier. Huit mois plus tard, certaines douleurs physiques sont toujours présentes, mais la maladie a laissé des traces plus profondes : "Sur le plan psychologique, ça a été très violent. Je suis devenue quelqu'un d'autre". Un traumatisme lié à son passage à l'hôpital ; 10 jours sous oxygène, sans aucune visite.



7% des malades souffrent de stress post-traumatique

À son retour de l'hôpital, la Lilloise, sans antécédents psychiatriques, est prise d'angoisse : "Je pleurais pour un rien, si on me disait quelque chose, ça me déclenchait une émotion incontrôlable". Les équipes soignantes posent rapidement un diagnostic : Jocelyne Wullschleger souffre de stress post-traumatique, un trouble anxieux sévère qui apparaît notamment lorsqu'une personne est confrontée à la mort. Selon une étude du CHU de Lille (Nord), 7% des malades du Covid-19 souffriraient de stress post-traumatique.

