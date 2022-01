Covid-19 : des livraisons d'autotests périmés dans les établissements scolaires

Une boîte en apparence banale, mais qui contient un autotest périmé dans trois jours. Une enseignante vient de la recevoir par l'Education nationale, et doit l'utiliser dans les prochains mois. "Cela fait des mois qu'on demande des autotests, sans avoir de réponse et là, en catastrophe, on reçoit des boîtes bientôt périmées. Cela alimente le sentiment que nous sommes méprisés par le ministère", indique Sophie Venetitay, secrétaire générale SNES-FSU.

Distributions au printemps

Elle n'est pas la seule dans ce cas. Partout en France, de nombreux professeurs se sont retrouvés dans la même situation, comme c'est le cas en Haute-Savoie, précise Philippe Domergue, co-secrétaire de SNUIPP-FSU du département. Dans un communiqué, le ministère se défend et souligne que les distributions ont été réalisées en avril et mai 2021. "L'état de péremption était compris entre janvier 2022 et avril 2023", écrit-il. En cause, un problème de distribution et de gestion des stocks en partie gâchés, puisqu'une fois passée la date de péremption, un test n'est plus fiable.