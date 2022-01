Covid-19 : l'Éducation nationale assure ne pas avoir envoyé d'autotests périmés aux enseignants

Selon le ministère, ces autotests ont été achetés et livrés aux académies au printemps 2021.

L'Éducation nationale assure, dans un communiqué envoyé mercredi 26 janvier, ne pas avoir envoyé d'autotests de dépistage du Covid-19 périmés aux enseignants alors que de nombreux établissements "font état ces dernières semaines de réception d’autotests arrivant en fin de période de validité ou périmés". Les autotests dont il est question "ont donc très vraisemblablement été livrés aux académies au cours des opérations de 2021", explique le ministère de l'Éducation nationale.

"Les autotests ont été acquis, puis distribués dans les établissements en avril et mai 2021. Des approvisionnements, en volume moins importants, se sont poursuivis après la rentrée de septembre 2021. Les dates de péremption de ces autotests étaient comprises entre janvier 2022 et avril 2023", détaille le ministère de l'Éducation natioale dans son communiqué. Depuis le retour des vacances de Noël, il n’y a plus d’acheminement d’autotests vers les académies ou les établissements."

Des autotests gratuits sont disponibles en pharmacie pour les personnels travaillant au contact des élèves dans les écoles et les établissements scolaires (personnels relevant de l’Éducation nationale et des collectivités territoriales). "Sur présentation d’une attestation professionnelle ainsi que d’une pièce d’identité, chaque bénéficiaire se verra délivrer un lot d’autotests à hauteur de dix autotests par mois", une mesure entrée en vigueur mardi, rappelle l'Éducation nationale. Depuis le 3 janvier 2022, pour les élèves, les familles ont également accès à des autotests gratuits si leur enfant a été identifié cas contact.