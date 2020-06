Covid-19 : des foyers du virus dans les exploitations agricoles ?

Faut-il craindre des foyers de Covid-19 dans les exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ? 30 cas ont déjà été recensés, et des centaines de tests de dépistage vont être lancés. Les malades sont des travailleurs agricoles venus de l'étranger, y compris pendant le confinement grâce à des dérogations spéciales. Les autorités craignent maintenant une propagation du virus à cause des hébergements collectifs dans lesquels ils sont accueillis. "Ils les dispatchent sur les exploitations", explique Georges Julien, maire de Noves (Bouches-du-Rhône). "Et ils ont dû s'entendre avec les campings", pointe-t-il.

Plus de 1 000 tests à venir

Les autorités du département prennent les choses au sérieux et annoncent un plan de dépistage mené par les Marins pompiers de Marseille. Jusqu'à 1 000 travailleurs des Bouches-du-Rhône pourraient être testés. Pour le préfet, il faut tester et pointer les personnes qui auraient été en contact avec les malades afin de remonter les chaînes de contaminations. Du côté de la CGT, on pointe les mesures d'hygiène qui ne sont pas mises en place.

