Covid-19 : des entreprises françaises au ralenti à cause du virus

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé vendredi 21 février que l'épidémie de Covid-19 aurait un impact négatif sur la croissance française. Dans certaines entreprises, on n’a pas attendu cette déclaration pour se rendre compte qu'une Chine qui tourne au ralenti depuis près de deux mois est synonyme d'une activité en berne. Près de Marseille (Bouches-du-Rhône) le numéro 1 français du luminaire importe depuis la Chine en temps normal jusqu'à 300 containers par an. Avec le coronavirus, les échanges commerciaux sont bloqués.

"50% du chiffre d'affaires qui sera perdu"

"C'est inquiétant. On ne connaît pas encore l'issue de ce virus", déplore Thibaut Baeteman, le directeur général de Lumisky. 95% des lampes vendues par l'entreprise sont fabriquées en Chine. Sous ordre du gouvernement de Xi Jinping, les usines qui les produisent sont aujourd'hui totalement à l'arrêt. "On va avoir des retards considérables sur les approvisionnements. Là concrètement, à partir du mois prochain, s'ils n'ont pas repris la production, on n'aura plus rien jusqu'au mois de septembre. C'est 50% du chiffre d'affaires qui sera perdu", s'emporte de son côté le président de Lumisky, Jean-Yves Baeteman.



