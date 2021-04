Covid-19 : des cas positifs au variant indien dans l'Hexagone

Le principal obstacle au retour à une vie normale réside également dans l'évolution des variants. Cette fois, c'est le variant indien qui est source d'inquiétude, et les autorités sanitaires tentent de suivre au plus près sa présence sur le territoire français.

Sept premiers cas ont été détectés en France ces derniers jours. "Ce variant indien a été détecté dans les Bouches-du-Rhône chez deux personnes qui revenaient d'Inde. Elles n'ont aucun lien entre elles. Elles ont été testées positives grâce à des tests antigéniques à leur descente d'avion, mises à l'isolement, puis une analyse par séquençage a permis de mettre en valeur la trace de ce variant indien", explique la journaliste France Télévisions Alexandra Lay, en duplex depuis Marseille dans les Bouches-du-Rhône.





"Pas de foyer épidémique"



Il y a également deux cas dans le Lot-et-Garonne : "Un mari et sa femme", précise la journaliste. "Et puis un cas en Gironde. En Gironde, justement, il a généré quatre cas contacts positifs." Mais l'Agence de santé de Nouvelle-Aquitaine se veut rassurante : "Elle indique qu'il n'y a pas de foyer épidémique et que la situation reste sous contrôle."