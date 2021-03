Covid-19 : début des tests salivaires dans les écoles de la zone C

Lundi 1er mars, les élèves des écoles primaires de la zone C se sont initiés à un nouveau rituel : le test salivaire, moins contraignant et fiable à 95%, contre 92% pour les tests naso-pharyngés. De quoi rassurer les parents. "C’est quand même assez invasif quand on passe le test dans le nez. Je préfère l’éviter aux enfants", témoigne un père de famille. Les résultats des prélèvements seront connus en 24 heures.

200 à 300 000 tests réalisés chaque semaine

La campagne de tests salivaires devrait permettre une prévention plus efficace dans les établissements scolaires, pour lutter contre le Covid-19 et ses variants. Chaque test positif bénéficiera en effet d’un criblage pour déterminer le lien ou non avec un variant. Les écoles, collèges, lycées et même les universités sont concernés par la campagne, soit 200 à 300 000 tests salivaires réalisés chaque semaine.