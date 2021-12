Covid-19 : de plus en plus de restrictions sanitaires dans les pays européens

Les restrictions sanitaires se durcissent un peu partout en Europe. À Bruxelles, des manifestants sont venus dénoncer la fermeture des salles de spectacle et de cinéma en Belgique, dimanche 26 décembre. Les professionnels du secteur ont brandi parapluies et pancartes pour dénoncer des mesures sanitaires qu’ils ne comprennent pas. Les Pays-Bas ont de leur côté passé leur week-end de Noël en confinement. Les commerces non-essentiels et les lieux de culture étaient fermés et le nombre d'invités autorisés par foyer pendant les fêtes était limité à quatre.

Couvre-feu à Barcelone

La peur monte aussi en Espagne face à la hausse des cas de Covid-19. Le soir de Noël, les Catalans étaient peu nombreux sur les Ramblas, à Barcelone, avant le couvre-feu, prévu de 1 heure à 6 heures du matin. La messe de la Sagrada Família n’attire pas les foules habituelles. Là encore, le ras-le-bol face aux restrictions en cascades est exprimé en musique par des milliers de manifestants.