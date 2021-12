Covid-19 : pour contrer le variant Omicron, certains pays européens renforcent leurs restrictions

Le variant Omicron est bel et bien arrivé en Europe, et il poursuit sa propagation à une vitesse fulgurante. Le Royaume-Uni a enregistré 106 000 contaminations en 24 heures, un record pour le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19. En Espagne, le masque est de nouveau obligatoire en extérieur, et un couvre-feu a été mis en place en Catalogne, de 1 heure à 6 heures, sauf le réveillon du 24 décembre.

Confinement aux Pays-Bas

Du côté de la Belgique, les cinémas et salles de spectacle sont fermés, les cafés et restaurants doivent garder porte close à partir de 23 heures. En Allemagne, les compétitions sportives se joueront de nouveau à huis clos à partir du 28 décembre. Aux Pays-Bas, un confinement est en place jusqu’au 14 janvier, les magasins non-essentiels sont fermés. Enfin, au Danemark, pour un mois au moins, les bars, restaurants, cinémas, théâtres et musées ne peuvent plus ouvrir.