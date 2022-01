Covid-19 : de plus en plus de bébés en réanimation

Depuis novembre, la cinquième vague de Covid-19 a mis en évidence que les jeunes enfants et les bébés pouvaient être touchés par le virus. Ils sont actuellement plus de 70 en réanimation.

Rim est venue au monde début janvier. Quelques jours seulement après sa naissance, elle présentait une légère fièvre et peinait à s’alimenter. Ses parents se sont inquiétés et l'ont amenée aux urgences, où le bébé a été testé positif au Covid-19. Alimentée par sonde gastrique pendant quelques jours, la petite fille se porte bien et pourra bientôt rentrer chez elle. Le plus souvent, les bébés atteints du Covid-19 présentent des symptômes impressionnants, mais qui ne durent pas. "Ils montent en température très vite, ils sont très fatigués et ne s’alimentent pas", résume l’infirmier puériculteur Jean-Cédric Probin.

Pas épargnés par le virus

Dans le service pédiatrique d’un hôpital en Seine-Saint-Denis, neuf enfants sont actuellement hospitalisés et positifs au Covid-19. L’établissement a même dû traiter pour la première fois des enfants avec des formes de complication. La cinquième vague et le très contagieux variant Omicron touche particulièrement les moins de 10 ans. Parfois le Covid-19 déstabilise l’organisme, au point de révéler d’autres maladies. En général, les séjours en service pédiatrie sont courts, de deux à trois jours pour la plupart des enfants touchés par ce virus, qui n’épargne personne.

