Covid-19 : de nouvelles restrictions possibles dès ce week-end

Plusieurs scenarios de reconfinement sont à l'étude alors qu'Emmanuel Macron réunit un conseil de défense, mardi 27 octobre au matin. Trois hypothèses seraient en tous cas sur le bureau d'Emmanuel Macron. La première serait d'avancer le couvre-feu et d'instaurer un confinement le week-end. La seconde un confinement local, suivant l'évolution de la situation. Si elle n'était pas satisfaisante, nous pourrions rebasculer vers un reconfinement total mais qui a priori serait moins dur et moins long que le précédent. Déjà pour ne pas pénaliser l'éducation et pour conserver une activité économique.

Entrée en vigueur dès ce week-end ?

Ces nouvelles restrictions pourraient entrer en vigueur dès ce week-end. En parallèle, en fin d'après-midi, le Premier ministre Jean Castex consultera les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, les chefs de partis également. Un peu plus tard dans la soirée, il s'entretiendra avec les partenaires sociaux, explique la journaliste de France Télévisions Alizée Lutran en direct du palais de l'Élysée (Paris).

