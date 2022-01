Covid-19 : dans les Vosges, des masques FFP2 made in France

Dans les Vosges, depuis un an, Fackelmann s’est spécialisée dans la fabrication de masques FFP2.

Le cœur de métier de Fackelmann, le voilà : la fabrique de sacs d’aspirateurs. Et pour fabriquer ces sacs, on utilise des bobines de toile non-tissée. Cela tombe bien, ces mêmes bobines sont indispensables pour fabriquer des masques FFP2. Alors, depuis décembre 2020, l’entreprise située à Bussang (Vosges) en produit 900 000 tous les mois. "En passant du sac aux masques, en définitif, c’est les mêmes composants, avec un certain nombre de couches différentes", confie Philippe Bothier, directeur commercial de Fackelmann.

Augmentation des cadences

Sur la chaîne de production de masques, des robots mais aussi des contrôles. "On a également le contrôle labo qui va faire des prélèvements toutes les 30 minutes de manière à mesurer le pouvoir filtrant de respirabilité de notre masque", précise Alexandre Bastien, chef de la production. L’entreprise compte augmenter ses cadences pour en produire 1,2 million tous les mois.