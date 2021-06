Covid-19 : dans les Landes, vigilance renforcée face à la propagation du variant indien

Le Covid-19 perd du terrain en France mais il convient de rester extrêmement prudent. Le cas des Landes en est la preuve. Dans le département, la propagation du variant indien, appelé Delta, inquiète particulièrement, dimanche 6 juin. La police renforce les contrôles et les autorités surveillent étroitement la situation sur place. 31 cas ont été détectés et 21 autres sont suspectés. Des habitants de Mont-de-Marsan sont préoccupés. "Ça nous inquiète toujours d’avoir des variants car on finit par se demander si les vaccins qu’on a sont efficaces", avance une femme.

Des dépistages supplémentaires

Le taux d’incidence a progressé de 35% en trois semaines dans les Landes. "Cela rappelle la situation dans laquelle on était en janvier. Elle semblait sous contrôle, les indicateurs allaient dans le bon sens. Et puis il y a eu l’arrivée d’un nouveau variant qui se propage plus vite et qui vient jouer les troubles fêtes", décrypte Pascal Crépey, épidémiologiste à l’ESHESP – Rennes. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a voulu se montrer rassurant. "Les équipes sur place font un vrai travail d’enquête. Elles vont chercher les personnes contaminées, identifier les cas contacts, mais aussi les personnes qui ont pu contaminer les personnes qui sont elles-mêmes positives", a-t-il expliqué. Les dépistages vont se renforcer dès lundi 7 juin.

