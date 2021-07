Covid-19 : dans les Alpes-Maritimes, de possibles mesures de restriction pour enrayer l'épidémie

Comme dans dix autres départements, le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Plus précisément, il est de 255. De quoi craindre de nouvelles restrictions pour les habitants. "La préfecture des Alpes-Maritimes pourrait prendre de nouvelles mesures dans la journée pour rétablir le port du masque en extérieur dans des zones à forte fréquentation. On ne sait pas encore si la promenade des Anglais sera concernée", détaille Leslie Benzaquen, en direct de Nice.



Les Pyrénées-Orientales déjà concernées par des mesures

"Ces mesures s'ajouteront à un dispositif déjà existant, puisqu'un arrêté préfectoral impose déjà le port du masque dans certaines rues piétonnes, le centre-ville, marchés et brocantes", a poursuivi la journaliste. Ailleurs, dans les Pyrénées-Orientales par exemple, le port du masque a déjà été rendu obligatoire dans tout l'espace public, et les bars et restaurants sont contraints de fermer à 23 heures.