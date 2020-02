Covid-19 : la maire de Décines demande "qu'on annule ce déplacement de 3 000 supporters" italiens pour OL-Juventus au Groupama Stadium

Trois cas de coronavirus Covid-19 ont été constatés dans le Piémont, la région d'où sont originaires les supporters.

"Dans le cadre du principe de précaution, je demande qu'on annule ce déplacement de 3 000 supporters" a réclamé mardi 25 février sur franceinfo Laurence Fautra, la maire Les Républicains de Décines (Rhône). Le stade Groupama Stadium de l'Olympique lyonnais est situé sur sa commune. Elle veut empêcher aux supporters turinois de venir assister au 8e de finale aller de Ligue des Champions entre l'Olympique lyonnais et la Juventus Turin mercredi 26 février au soir. Trois cas de coronavirus ont été constatés dans le Piémont, la région de Turin selon le président de la région Piémont Alberto Cirio interrogé par la Rai 3.

"Ça serait responsable de la part de nos autorités"

"On est dans une situation qu'on peut anticiper et qu'on peut annuler en amont, parce qu'on sait qu'il va y avoir un déplacement de 3 000 personnes. Attention, je n'ai rien contre nos amis italiens. C'est dans le cadre de cette propagation virale. Je pense que ça serait responsable de la part de nos autorités de le faire. Quand nous, nous avons des enfants qui rentrent de séjour linguistique en Italie, on nous demande de les garder à la maison confinés pendant 14 jours", a souligné Laurence Fautra.

Là, ce sont 3 000 supporters qui vont déambuler dans nos villes, prendre les transports en commun. Le risque est quand même un peu plus élevé. Pourquoi on ne demande pas à ces supporters, exceptionnellement, de rester chez eux ? Le gouvernement et le ministre a pris la décision d'autoriser cette venue de supporters. C'est de sa responsabilité, mais moi, je le déplore et mes administrés aussi.Laurence Fautra

Laurence Fautra souhaite tout de même que le match ait lieu entre l'Olympique lyonnais et la Juventus Turin.

Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, il n'est pas question d'annuler "les grands évènements publics, qu’ils soient de nature sportives ou culturels". En marge d'une réunion à Rome des ministres de la Santé des pays frontaliers il a affirmé que "ce serait disproportionné et inefficace". Il s'accorde tout de même "la possibilité au cas par cas de regarder chaque situation en fonction de l’évaluation des autorités sanitaires et scientifiques".