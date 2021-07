Covid-19 : comment va se passer la rentrée scolaire ?

À un mois de la rentrée scolaire, le protocole sanitaire se précise. Pour les élèves de primaire, la règle est toujours la même : la classe fermera dès le premier élève malade du Covid-19. Mais au collège et au lycée, lorsqu'un cas de coronavirus sera détecté dans une classe, les vaccinés continueront leurs cours en présentiel, et les autres seront tenus d'y assister à distance.

Les avis des parents sont partagés

Le SNES, syndicat majoritaire des professeurs, dénonce une mesure déconnectée de la réalité. Quant aux parents d'élèves interrogés, ils sont partagés sur ce nouveau protocole. "Je pense que c'est totalement discriminatoire", déclare l'un d'entre eux. "Ça va poser un problème s'il y a une différence entre vaccinés et non-vaccinés pour nos enfants", souffle un autre. Pour atteindre une plus large vaccination de 12-17 ans et ainsi faire progresser la moyenne de vaccination nationale et tendre vers l'immunité collective, 6 000 à 7 000 centres de vaccinations seront déployés à la rentrée. Ils seront placés près des établissements scolaires.