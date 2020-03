Covid-19 : comment une épidémie s'éteint-elle ?

À l'échelle mondiale, selon un dernier bilan, l'épidémie de Covid-19 touche plus de 70 pays. On a franchi la barre des 3 000 morts et plus de 91 000 cas sont recensés. Alors, comment et quand va-t-on sortir de la crise du Covid-19 ?