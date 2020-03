Covid-19 : une troisième mort et 191 cas confirmés en France lundi, soit 61 de plus que dimanche

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a tenu une conférence de presse, lundi 2 mars.

L'épidémie de coronavirus (Covid-19) continue de s'étendre en France. Un troisième décès d'une personne contaminée par le nouveau coronavirus a été confirmé, lundi 2 mars, par le ministère de la Santé, tandis que 61 nouveaux cas ont été rapportés, portant le total à 191 depuis son apparition sur le territoire français.

La troisième personne décédée est "une femme de 89 ans testée en post-mortem à l'hôpital de Compiègne", qui "avait d'autres pathologies", a précisé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Trois foyers identifiés, l'Oise est le département le plus touché

Il y a désormais cinq régions qui comptent plus de 10 cas, a affirmé le Directeur général de la Santé. "Sur le territoire national, il y a une situation très hétérogène, une mosaïque en fonction de l'implantation du virus", a-t-il commenté. "Hors des foyers identifiés [Oise, Haute-Savoie, Morbihan], il est recommandé de poursuivre une vie normale. Les transports en commun fonctionnent normalement", a-t-il souligné.

L'Oise reste le département le plus touché, avec "64 cas au total liés aux chaînes de transmission" en provenance de cette zone, a précisé Jérôme Salomon. Sur 191 personnes infectées depuis l'introduction en France de ce nouveau virus apparu en Chine en décembre, trois personnes sont décédées, 12 sont guéries et 176 sont hospitalisées.

La France fait partie des pays les plus touchés en Europe avec l'Allemagne (157 cas confirmés lundi matin), loin derrière l'Italie, qui compte plus de 2 000 personnes testées positives et 52 morts.

Face à cette situation, les mesures pour tenter de freiner la propagation se multiplient: écoles fermées dans les foyers de la maladie, voyages scolaires à l'étranger suspendus, rassemblements de plus de 5 000 personnes interdits en milieu fermés. Il n'y a "pas d'annulation systématique des événements" mais une appréciation "au niveau local", a précisé Jérôme Salomon.