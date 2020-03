Covid-19 : comment s'organisent les hôpitaux du Haut-Rhin

"Pour les hôpitaux, cela signifie libérer du personnel et de l'espace pour la prise en charge des malades du Covid-19, explique la journaliste Nadine Ly depuis Mulhouse (Haut-Rhin). Ici les activités non urgentes en médecine et chirurgie ont été déprogrammées." Trois unités entièrement dédiées au nouveau coronavirus ont été mises en place, et cela représente une cinquantaine de lits.

Priorité aux malades les plus graves

"La stratégie a changé, décrypte la journaliste. Désormais, les médecins se concentrent sur les malades les plus gravement atteints. Seuls ceux-là seront désormais testés au Covid-19. Cela signifie aussi que seules les personnes présentant des symptômes graves doivent se signaler au SAMU 68." Cette semaine, l'activité du SAMU mulhousien a été multipliée par quatre." 1.200 appels en lien avec le Covid-19 pour la seule journée du jeudi 5 mars", illustre la journaliste.

