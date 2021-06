Covid-19 : comment retrouver l'odorat après avoir contracté la maladie ?

Les scientifiques progressent dans la connaissance de la maladie du Covid-19 et de ses effets. On sait qu'elle provoque la perte du gout et de l'odorat, mais que 80 % des patients concernés retrouvent l'usage de leurs sens en moins de deux mois.

Les effluves du quotidien sont enfin de retour dans la vie de Mélanie Valette. "Là il y a des oignons, de la carotte, de la courgette, et de la viande épicée type kebab", décrit-elle. En novembre dernier, elle a contracté le Coivd-19 et ne sentait plus rien. Elle a enfin retrouvé le plaisir de cuisiner, grâce à long parcours de rééducation olfactive. "Dans un premier temps, je ne sentais rien du tout, et puis petit à petit c'est revenu", explique-t-elle. Il a fallu six semaines pour que son odorat revienne, grâce à des petits exercices réalisés deux fois par jour.

6 à 12 mois de rééducation olfactive

Ce protocole de rééducation a été mis en place auprès de 60 patients à Nice (Alpes-Maritimes). Leur point commun : ne pas avoir retrouvé l'odorat deux mois après avoir contracté la maladie. "il ne faut pas être pressé car une rééducation olfactive, ça peut parfois durer 6, 9, 12 mois", explique le Dr. Clair Vandersteen, chirurgien ORL au CHU de Nice.