Covid long : la perte des sens, puis la rééducation

Dès l'apparition de l'épidémie de Covid-19, deux sortes de symptômes sont apparus : la perte du goût et de l'odorat. En général, ces capacités reviennent après plusieurs semaines. Parfois, ces déficiences perdurent. Une situation pesante et handicapante.

C'est un métier pour lequel sentir est essentiel : des étudiants apprennent à créer des parfums. Un savoir que Jessie Daniel, enseignante à l'École supérieur du Parfum, a failli perdre il y a un an après avoir contracté le Covid-19. Aujourd'hui, elle a récupéré la quasi-totalité de ses facultés. "J'ai la chance en plus d'avoir un nez de chien de chasse, je sens encore mais parfois je me dis que je n'ai plus cette acuité que j'avais", déplore-t-elle. Son nez est son outil de travail, mis au service de grandes maisons de parfumeries. Perdre son odorat, c'était un peu perdre son âme.



La rééducation est possible

La majorité des malades retrouvent l'odorat et le goût au bout de trois semaines. Au-delà, il vaut mieux consulte, car une rééducation est possible. Des spécialistes proposent la méthode OSTRM, qui associe odeurs et mémoire. Le but ? Associer des odeurs à des images pour créer des illusions olfactives. Une dizaine de séances, pour tenter de réveiller ses souvenirs olfactifs et tenter de retrouver l'odorat.