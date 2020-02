Covid-19 : comment les hôpitaux français sont-ils préparés ?

En France, on compte 108 établissements hospitaliers qui sont amenés à accueillir des patients atteints du Covid-19. Une fois hospitalisés, ces malades sont confinés dans des chambres isolées. La priorité des soignants est d'éviter les problèmes respiratoires, mais ils doivent faire face pour le moment à l'absence de traitement. Alors, pour éviter de plus amples contaminations à l'intérieur même de l'hôpital, médecins et infirmiers disposent de mallettes dans lesquelles on retrouve du matériel pour prévenir l'infection.

2 400 lits à disposition

Mercredi 26 février, le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, a répété que les hôpitaux français étaient prêts à une possible épidémie. "Sur nos 108 établissements, on est déjà à 2 400 lits de maladie infectieuse, d'une part, et de soins intensifs et de réanimation", a-t-il ainsi affirmé. Mercredi, une première personne est morte en France à cause du Covid-19.

