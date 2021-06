Covid 19 : comment le variant Delta impacte-t-il différents pays ?

Le mercredi 30 juin, la France sera intégralement libérée du confinement. Mais on ne peut s'empêcher de s'inquiéter de la progression du variant Delta. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le point sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 28 juin.

Est-ce qu'un reconfinement nous pend au nez ? "C'est peu probable. Ce serait une décision éminemment politique. Sur le plan épidémique, c'est vrai que le variant Delta va dominer en France au cours de l'été, comme il va déjà dominer certains pays", explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 28 juin. En effet, ce variant domine déjà à 71% en Australie, à 89% en Russie, et à 98% au Royaume-Uni.

Des situations différentes

"Mais quand on regarde dans le détail l'incidence dans ces pays, on voit que la situation est très différente", poursuit le médecin. L'Australie en est à un cas par million d'habitants, et le pays applique une stricte stratégie zéro Covid. La Russie, elle, compte 129 cas par million d'habitants. Et au Royaume-Uni, ce chiffre monte à 215. Dans ces deux pays, l'alerte est déjà donnée. Des données à croiser avec les taux de vaccination : 5% des Australiens ont reçu deux doses, contre 11% pour les Russes, et 48% pour les Britanniques. Des situations différentes quand les cas augmentent.

Parmi Nos sources

Covariants

Géodes

Ourworldindata

Liste non exhaustive