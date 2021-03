Covid-19 : comment freiner la propagation du virus dans les entreprises ?

Pour se restaurer le midi, la plupart des salariés retournent sur leur lieu de travail. Les entreprises ont bien conscience des risques de contamination au Covid-19 que ce moment de pause peut engendrer. Alors, la plupart d'entre elles ont réaménagé leur espace. La jeune pousse parisienne OLY be, qui organise des cours de sport, a ainsi disséminé plusieurs bureaux dans les locaux. Deux employés maximum peuvent s'asseoir autour de chaque bureau pour manger, et tous sont séparés par des vitres en plexiglas.

La solution du télétravail

"On aère après le repas, histoire de faire partir toutes les bactéries. On arrive quand même à transformer ce moment en vrai break", confie Virginie Lequenne, responsable des cours en ligne. En décembre 2020, 29 % des contaminations se produisaient au travail, contre 15 % aujourd'hui. Les efforts portent donc leurs fruits, avec un dispositif fondamental selon Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine. "Moins il y aura de personnes rassemblées sur les lieux de travail, moins il y aura de risques de transmission. Le télétravail est, par principe, une très bonne solution". Jeudi 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a appelé les entreprises à instaurer au moins quatre jours de télétravail par semaine.