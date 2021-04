Covid-19 : "Chaque heure de télétravail en plus nous permet de lutter contre la pandémie", plaide Laurent Pietraszewski

Le télétravail doit devenir la règle partout où c'est possible, a insisté le gouvernement. "Il y a un intérêt à avoir une inspection du travail qui est sur le terrain. On a près de 30 000 contrôles depuis le début de l'année et plus de 59 mises en demeure", a indiqué vendredi 2 avril sur franceinfo Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au travail.

>> Covid-19 : pourquoi le télétravail peine-t-il à s'imposer, malgré les consignes du gouvernement ?

"Il y a des entreprises où on a besoin de se remettre autour de la table pour organiser le télétravail. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place l'obligation de réaliser un plan d'action pour développer le télétravail parce que chaque heure de télétravail en plus nous permet de lutter contre la pandémie", a-t-il ajouté.

Lors de son allocution mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron a demandé que le télétravail soit "systématisé". C'est "sans doute la mesure la plus efficace" pour lutter contre la propagation du virus, a martelé le chef de l'État. De son côté, la ministre du Travail Élisabeth Borne a rappelé qu'un salarié en télétravail pouvait demander à être placé en activité partielle si la garde de ses enfants était incompatible avec son activité professionnelle.