Covid-19 : ceux qui attendent pour se faire vacciner "commettent une erreur", selon Alain Fischer

Il ne faut pas tarder à se faire vacciner contre le Covid-19. C'est ce qu'a martelé, en substance, Alain Fischer, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement, dans le Journal du dimanche (article abonnés) daté du 4 juillet. Ceux qui attendent "commettent une erreur", a déclaré le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale alors que la campagne ralentit en France.

Interrogé au sujet de ces personnes de 18 à 45 ans qui patientent, Alain Fischer insiste : "En se vaccinant aujourd'hui, on est protégé pour la rentrée." "Tout se joue dans les quinze jours à venir" pour éviter, selon lui, "une quatrième vague liée à la fois au variant Delta, à la reprise des contacts, à la rentrée scolaire, au climat plus favorable au virus".

Pour Alain Fischer, "la bataille sera plus difficile pour les 18-40 ans: les projections estiment qu'ils seront vaccinés à 60-70 % au final (45 % aujourd'hui). Les taux projetés sont insuffisants pour contrôler le virus et atteindre une immunité de groupe". En effet, pour atteindre cette immunité de groupe, il faut vacciner au moins 75% de l'ensemble de la population française. Faute de couverture vaccinale assez importante, "il restera des infections, des hospitalisations, des entrées en réanimation et des décès. Avec potentiellement des conséquences en matière de restrictions : fermetures d'établissements scolaires, reconfinement", a prévenu Alain Fischer.

Favorable à l'obligaton vaccinale pour les soignants

Le "Monsieur Vaccin" s'est dit favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants et les personnels en Ehpad. "Pour ces professionnels, on a atteint ce point de dernier recours. Moins de 60 % de couverture dans les Ehpad, 64 % dans les hôpitaux, cela reste clairement insuffisant", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Certains sont encore dans l'attente ou la réflexion. Ils doivent le faire pour eux mais aussi pour protéger les patients. C'est un principe de responsabilité et d'exemplarité."

Le gouvernement prépare un projet de loi permettant de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants. L'exécutif a depuis quelques jours mis sur la table une telle obligation pour le personnel des Ehpad et hôpitaux, notamment au cas où l'objectif des 80% de vaccinés ne serait pas atteint "d'ici septembre".