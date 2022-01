Covid-19 : certaines PME font difficilement face aux absences de leurs salariés

J. Van Hove, M. Damoy, M. Birden, C. Brunet, C. Krauskopff

Entre le nouveau protocole sanitaire à l'école et l'explosion de cas de Covid-19, les PME qui ne peuvent pas systématiquement recourir au télétravail vivent un véritable casse-tête.

De nombreuses PME doivent s'adapter et faire face à l'absentéisme des salariés. C'est un vrai casse-tête pour Patrivia, une petite entreprise qui gère la billetterie des monuments historiques. "Une personne qui est absente pendant un jour, une semaine, deux semaines, on ne va pas la remplacer. Cela nous ralentit dans notre processus de développement de l'entreprise", déplore Christian Clarke de Dromantin, le directeur général.

Retard et perte d'argent

En temps normal, dix collaborateurs sont présents. Aujourd'hui, il manque la moitié de l'effectif. Une salariée, cas contact de son mari, est en télétravail et doit s'occuper de son bébé en même temps. "Il faut pouvoir répondre aux besoins du client, parfois avoir son bébé dans les bras, s'excuser auprès du client", explique Anne Fleury, responsable des partenariats chez Patrivia. Il est impossible pour l'entreprise de faire appel à des intérimaires. Alors, pour démarcher les musées et les nouveaux monuments, l'entreprise prend du retard et perd de l'argent.