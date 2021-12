Covid-19 : certaines communes de Côte-d'Or renoncent aux cérémonies de vœux pour le Nouvel an

La préfecture de Côte-d'Or recommande de ne pas organiser de concerts ou de feux d'artifice pour le Nouvel an. Une contrainte de plus pour les maires.

Guillaume Ruet, maire de Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or), a pris sa décision mardi 21 décembre : la traditionnelle cérémonie des vœux du Nouvel an est annulée. Depuis une semaine, gouvernement et préfectures incitent les élus à limiter les rassemblements et annuler les célébrations. "Il n'y aura pas de cérémonie de vœux, parce que (...) Chevigny, c'est 500 personnes dans la salle des fêtes, pas forcément aérée, et à la fin d'une cérémonie de vœux, il y a toujours un petit verre de l'amitié, on enlève le masque", explique Guillaume Ruet.

Pas d'annulation dans d'autres communes

D'autres communes ont en revanche décidé de maintenir leurs cérémonies. Les vœux à Neuilly-Crimolois auront ainsi bien lieu. Le maire Didier Relot avait déjà renoncé, à contrecœur, à organiser le Nouvel an, et pas question pour lui de ne rien faire en début d'année. "Il n'y aura pas d'annulation de vœux parce que j'avais pris la décision de les mettre le plus tard possible, dans le mois de janvier", justifie l'élu.