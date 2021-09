Covid-19 : bientôt un vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans ?

Le laboratoire Pfizer affirme que son vaccin est sans danger pour les plus jeunes. Les États-Unis pourraient bientôt donner leur feu vert.

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé un vaccin sûr et bien toléré pour les enfants de 5 à 11 ans. Qu'en pensent les parents ? "Pas assez de recul", estime un père de famille devant une école parisienne, mardi 21 septembre, tandis qu'une maman pense "qu'il faut le faire". Pour certains pédiatres, vacciner les enfants permettrait de participer à l'immunité collective. "Ça n'aura pas de bénéfice direct pour eux (…) c'est vraiment pour participer à l'effort collectif et protéger indirectement les adultes", explique le professeur Christèle Gras-Le-Guen, présidente de l'association française de pédiatrie.

Étude sur 4 500 enfants volontaires

Les annonces des laboratoires se basent sur des résultats partiels d'une étude menée sur 4 500 enfants aux États-Unis et en Europe. Les enfants volontaires ont reçu deux injections à trois semaines d'intervalle, avec une dose trois fois inférieure à celle des adultes et des adolescents. Ils assurent que la repose immunitaire est robuste. Pfizer déposera une demande d'autorisation provisoire à la fin du mois aux États-Unis, puis en Europe.