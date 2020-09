Covid 19 : Bientôt des tests salivaires ?

C’est un nouveau test très attendu : le test salivaire. On détecte alors le virus dans la bouche, et non plus dans le nez. Une méthode déjà utilisée en Chine qui devrait arriver sous peu en France. En Guyane, une vaste étude est déjà en cours. Avantage parmi d’autres: le confort du patient, avec un test moins invasif.

Pour le personnel médical, le geste est plus facile à pratiquer.

Dans la salive, le virus est moins présent que dans le nez. Ainsi, si le test par le nez affiche une fiabilité de 90 à 95%, le test salivaire se montre moins fiable : 70 à 75% environ. Cette fiabilité serait toutefois suffisante pour détecter les personnes atteintes du Covid 19, et qui pourrait se montrer encore contagieux. En effet, seules les charges virales peu élevées ne seraient pas détectées par ce nouveau test salivaire : il s’agit alors des personnes n’étant plus contagieuses. Le président du conseil scientifique annonce la disponibilité de ce test pour fin septembre, ou début octobre. Encore faut-il qu’il soit validé par la haute autorité de santé. Verdict attendu pour la fin de la semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT