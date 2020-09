DIRECT. Covid-19 : la pandémie s'accélère en Inde, qui dépasse les cinq millions de cas

Ce qu'il faut savoir

La pandémie poursuit son accélération en Inde. La seconde nation la plus peuplée de la planète a franchi, mercredi 16 septembre, la barre des cinq millions de cas de coronavirus, après avoir enregistré un million de nouvelles contaminations en seulement onze jours. A l'échelle mondiale, elle reste juste derrière les Etats-Unis, qui comptent 6,59 millions de cas recensés. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

L'OMS met en garde l'Europe. "L'Europe aborde une saison où les gens vont commencer à retourner dans les espaces intérieurs. La pression de l'infection va augmenter", a déclaré le directeur des situations d'urgence de l'OMS. Des compromis devront être faits pour maintenir à la fois les plus jeunes et les plus âgés dans la vie sociale, a-t-il souligné. "Qu'est ce qui est le plus important : le retour de nos enfants dans les classes ou l'ouverture des nightclubs et des bars ?", a-t-il lancé.

La France enregistre 37 nouveaux décès. Trente-sept décès supplémentaires ont été recensés en France, mardi, ce qui porte le bilan à 30 999 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays. L'agence Santé publique France a fait état de 7 852 nouvelles contaminations en 24 heures, avec un taux de positivité des tests toujours en progression à 5,4%.

Jérôme Salomon entendu au Sénat. La commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie poursuit ses auditions, mercredi, avec, le matin, une table ronde avec des experts en santé publique (Antoine Flahault, Franck Chauvin et Emmanuel Rusch) et une autre, l'après-midi, avec des acteurs institutionnels, dont le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

Plus de 930 000 morts dans le monde. La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 930 180 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 195 765 morts. Viennent ensuite le Brésil (133 119), l'Inde (80 776), le Mexique (71 049) et le Royaume-Uni (41 664).

Nouveau confinement en Chine. Ruili, une ville chinoise frontalière de la Birmanie, est confinée après la découverte de trois cas de Covid-19. Les 210 000 habitants doivent désormais rester chez eux et subiront un test de dépistage. Aucune entrée ou sortie de la ville n'est autorisée et les commerces sont fermés, à l'exception des supermarchés, pharmacies et marchés d'alimentation.

La course au vaccin continue. La Chine a évoqué une mise à disposition d'un vaccin pour le grand public dès novembre. De son côté, le président américain, Donald Trump, a affirmé qu'un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible d'ici un mois - une accélération de ses propres prédictions, déjà étonnament optimistes.