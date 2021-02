Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés reste élevé, avec quelque 26 000 malades

Plus de 1 400 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés, ainsi que celui des patients en service de réanimation, se maintient à un niveau élevé, selon les chiffres publiés lundi 15 février par Santé Publique France. Les hôpitaux accueillaient 26 478 malades du Covid-19, dont 1 431 arrivés au cours des dernières 24 heures. La veille, ils étaient 26 401 patients, dont 651 nouvelles hospitalisations.

De plus, 306 nouveaux malades ont été admis en réanimation au cours des dernières 24 heures (contre 113 nouvelles entrées la veille). 3 371 patients du Covid-19 sont actuellement hospitalisés dans ces services. Par ailleurs, sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont enregistré 9 475 nouvelles hospitalisations au total, et les services de réanimation 1 723.

413 décès au cours des dernières 24 heures

On déplore 413 nouveaux décès lors des 24 dernières heures, portant le total à 82 226 morts depuis le début de l'épidémie (dont 58 227 à l'hôpital). Santé publique France fait également état de 4 376 nouveaux cas d'infection au Covid-19 (contre 16 646 la veille), et d'un taux de positivité des tests de 5,9% (6% la veille). Toutefois, le chiffre des contaminations est d'ordinaire plus bas le lundi, en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche.

Concernant la vaccination, 2 294 208 personnes ont reçu au moins une injection, selon les données communiquées par le ministère de la Santé, lundi soir. En outre, 720 249 personnes ont déjà reçu les deux doses.