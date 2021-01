Covid-19 : des indicateurs inquiétants en France

Le gouvernement ne veut pas se précipiter et a décidé de se laisser du temps pour décider d’un reconfinement. Toutefois, mardi 26 janvier au soir, la France observe plusieurs signaux d’alerte : 612 personnes sont mortes en 24 heures, et plus de 27 000 patients sont hospitalisés, dont 3 081 en réanimation. "On est vraiment dans le tournant, il faut bien le dire, 612 décès, c’est considérable […] Il y a une sorte d’accélération sur les décès", note le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 19/20.

Plus de 3 000 personnes en réanimation

Les autres indicateurs sont aussi préoccupants. C’est le deuxième jour où "on dépasse le seuil de 3 000 personnes en réanimation. Ça aussi, c’est inquiétant", ajoute Damien Mascret. La France se trouve au début d’une "fameuse courbe exponentielle que l’on craint, ce qui veut dire que les mesures à prendre sont vraiment urgentes", conclut-il.

