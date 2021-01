Covid-19 : plus de 23 000 nouveaux cas en France, où la hausse des hospitalisations se poursuit

Les chiffres sont scrutés par les autorités sanitaires et le gouvernement. Santé publique France annonce 23 292 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures en France et des chiffres qui continuent de progresser sur le plan des hospitalisations. Le nombre de malades hospitalisés s'élève au total à 25 872 (+ 173 par rapport à la veille), dont 1 861 ces dernières 24 heures. Et le nombre de patients en réanimation atteint 2 902, un chiffre au plus haut depuis le 10 décembre.

Le taux de positivité des personnes testées était de 7% vendredi, contre 6,9% jeudi, au plus haut depuis début décembre. Avec 323 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures, le Covid-19 a désormais causé la mort de 72 674 personnes en France depuis le début de l'épidémie.

"On est en fait dans la dernière chance" avant un reconfinement

Des projections rendues publiques par l'Inserm et l'Institut Pasteur prévoient une hausse exponentielle de l'épidémie à cause de son variant anglais, plus contagieux. Alors que la perspective d'un troisième confinement se rapproche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré jeudi soir, sur le plateau de TF1, vouloir "donner sa chance" au couvre-feu à 18 heures.

"On est en fait dans la dernière chance", a résumé vendredi sur France Inter l'épidémiologiste de l'Institut Pasteur Arnaud Fontanet, jugeant que tout dépendrait de la propagation des variants, notamment le VOC 202012/01 qui a émergé au Royaume-Uni où il a provoqué une flambée épidémique avec un record à plus de 1 600 décès en un seul jour cette semaine.