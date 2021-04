Covid-19 : aux États-Unis, les salles de spectacle rouvrent leurs portes dans des conditions strictes

Aux États-Unis, près de 40% de la population a déjà reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19, ce qui permet d’assouplir les restrictions en vigueur. À compter du vendredi 2 avril, à New York, les salles de spectacle sont autorisées à rouvrir avec des conditions strictes.

L’avancée de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux États-Unis, où près de 40% de la population a déjà reçu une première injection, marque également la réouverture progressive de certains établissements recevant du public. Après les cinémas, ce sont désormais les salles de spectacle, de concert et les théâtres qui peuvent rouvrir, mais avec des règles très strictes : "pas plus de 33% de leur capacité dans une limite de 100 spectateurs", précise la correspondante de France Télévisions, Agnès Vahramian, en direct de Washington.

Une réouverture "pas rentable" pour les salles

À New York, par exemple, l’Apollo Theater, qui compte 1500 places, ne pourra pas accueillir plus de 100 spectateurs. "Pour Broadway, c’est trop tôt. La directrice des salles a expliqué qu’il ne serait absolument pas rentable de rouvrir avec ces conditions. Elle préfère attendre que l’ensemble de la population américaine soit vacciné et prévoit une réouverture en septembre", explique Agnès Vahramian.