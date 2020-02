Covid-19 : augmentation du nombre de personnes infectées en France

C'est désormais une certitude : le coronavirus se propage et la France n'est pas épargnée. Jeudi 27 février, Olivier Véran l'a confirmé : "Nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire. Il y avait 38 cas ce jeudi à 19h. Plusieurs investigations sont en cours et sont susceptibles de faire évoluer ce bilan d'ici vendredi soir. Nous en sommes donc au stade qui consiste à freiner, ralentir, retarder, limiter la diffusion du virus", a détaillé le ministre de la Santé.

24 patients hospitalisés, dont deux en état grave

Sur les 38 patients identifiés, 12 sont déjà guéris, deux sont décédés et 24 sont encore hospitalisés, dont deux dans un état grave. À Crépy-en-Valois (Oise), ville dont était originaire l'enseignant décédé mercredi, beaucoup d'habitants sont inquiets. Sur l'ensemble du territoire, 138 établissements sont équipés pour recevoir les malades.