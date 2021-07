Covid-19 : au Royaume-Uni, les restrictions sanitaires sont levées

C'est un vent de liberté qui souffle sur le Royaume-Uni, lundi 19 juillet. Les discothèques ont rouvert cette nuit, sans restriction de jauges, ni pass sanitaire. Les salles de concert également, et c'est la fin du port du masque obligatoire dans les transports, à l'intérieur. C'est aussi la fin de l'incitation au télétravail. Un retour à la vie quasi normal, très critiqué par les scientifiques.

Pari politique

Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter depuis le début du mois de juin, la courbe est même à la verticale cette semaine : + 48 000 nouveaux cas dimanche 18 juillet. Mais Boris Johnson veut croire que la campagne de vaccination, plutôt réussie, va permettre d'endiguer le nombre d'hospitalisations et de décès. Et c'est plutôt le cas pour l'instant. Mais dans ce contexte, cela ne pouvait pas plus mal tomber : le Premier ministre lui-même est cas contact depuis hier, et est contraint de rester à l'isolement, explique le journaliste de France Télévisions, Valéry Lerouge.