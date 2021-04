Covid-19 : après trois mois de confinement, l'Angleterre rouvre ses magasins et ses terrasses

M. Boisseau, S. Perez, C. Madini, E. Delevoye, L. Soudre, J. Ezvan, C. Duval

Après plus de trois mois de confinement et une campagne de vaccination contre le Covid-19 massive, l'Angleterre a ouvert lundi 12 avril les terrasses de ses pubs et restaurants, ainsi que les boutiques dites non-essentielles.

Juste après minuit, lundi 12 avril, les clients ont pu retrouver le goût de la convivialité sur les terrasses des pubs en Angleterre, après plus de trois mois de confinement. "La vie sociale, c'est vraiment ce qui nous a manqué. Mais on va être raisonnables, car on ne veut surtout pas un nouveau confinement", confie une Anglaise attablée en terrasse.

Prochaine phase du déconfinement prévue pour la mi-mai

Seul le service en extérieur est autorisé dans un premier temps ; les deux tiers des pubs restent donc fermés, faute de terrasse. L'amélioration nette de la situation sanitaire liée au Covid-19 permet également la réouverture des magasins. Alors, à Oxford Street, les clients se sont bousculés, oubliant même la distanciation sociale. Les Anglais sont également de retour dans les salons de coiffure, qui étaient fermés depuis décembre. Si la situation sanitaire reste sous contrôle, la prochaine phase du déconfinement pourra être enclenchée, avec la reprise du service en intérieur dans les bars et les restaurants, et le retour des cinémas et des théâtres, prévu à la mi-mai.