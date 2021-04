Covid-19 : les Anglais retrouvent les bars, restaurants et commerces non-essentiels

Outre-Manche, les Anglais vont pouvoir retrouver une vie quasi normale, lundi 12 avril. Les restaurants et les pubs vont pouvoir rouvrir leurs terrasses. Les réservations dans certains établissements sont complètes jusqu’à la fin de la semaine. “Demain, si la météo le permet, la partie de la chaussée où je me trouve devrait être bondée d’Anglais ravis de retrouver enfin, comme avant, leurs collègues de bureau pour une pinte de bière à la fin de la journée”, prédit la journaliste Stéphanie Perez, en direct de Londres, pour le 19/20 de France 3.

Des coiffeurs ouverts de 5 heures à 22 heures

Les commerces non-essentiels et les coiffeurs vont pouvoir également rouvrir leurs portes. “C’est un autre événement : les listes d’attente sont tellement longues, que certains salons ont carrément décidé d’ouvrir de 5 heures du matin, jusqu’à 22 heures”, ajoute la journaliste. Les Anglais vont aussi pouvoir retourner dans les salles de sport et les piscines. Selon Sophie Perez, les musées et cinémas devraient rouvrir dans un mois “si la situation sanitaire continue de s’améliorer”.