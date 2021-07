Covid-19 : allocution attendue d’Emmanuel Macron ce lundi à 20 heures

À quels types de mesures peut-on s’attendre lors de l’allocution du président de la République, lundi 12 juillet à 20 heures ? Dans son entourage on explique que le chef de l’État devrait être le plus pragmatique possible. Emmanuel Macron parlera essentiellement du Covid-19. Il a choisi, encore une fois, la forme de l’allocution solennelle pour passer un message fort mais pas question cette fois-ci d’annoncer un couvre-feu ou un confinement, il s’agit de plutôt mettre l’accent sur la vaccination.

Plan de relance

Elle pourrait devenir obligatoire pour les soignants mais la question se pose pour d’autres catégories professionnelles. Pour l’instant, ce n’est pas tranché, Emmanuel Macron y réfléchit encore. Les décisions devraient être prises ce matin à 10 heures après un conseil de défense sanitaire. Le président de la République devrait aussi aborder la question du plan de relance, explique le journaliste de France Télévisions, Julien Helion, en direct de l’Élysée.