Covid-19 : à Wuhan, la quarantaine se poursuit

La ville est toujours désespérément vide. À Wuhan, épicentre de l'épidémie de Covid-19 en Chine, les 11 millions d'habitants sont toujours cloîtrés chez eux dans leur résidence. Un couple de septuagénaires passe le temps comme il peut, tous les jours avec de l'exercice. Ils sont en quarantaine avec leur petit-fils depuis le 23 janvier. Au début, ils pouvaient sortir faire quelques courses, mais depuis dix jours, plus question de mettre le nez dehors, même masqués. "L'épidémie continue de gagner du terrain, les mesures de contrôle sont devenues strictes, on ne peut ni entrer ni sortir des résidences", explique le couple.

Une seule sortie par jour pour le ravitaillement

Pour leur petit-fils de 18 ans, en classe de terminale, les cours ont bien repris, mais à distance. Son lycée, comme les usines, les banques et les magasins sont à l'arrêt. La prise de température est obligatoire plusieurs fois par jour, pour s'assurer que les habitants ne sont pas malades. La seule sortie de la journée se fait au pied de l'immeuble, pour le ravitaillement en nourriture et en eau. Les ascenseurs sont bloqués la plupart du temps, et quand ils ont fonctionné, ils sont immédiatement désinfectés.

