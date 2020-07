Coronavirus : A qui seront destinés les premiers vaccins ?

Alors que la course au vaccin est lancée, la question qui se posera dès qu'il sera disponible est de savoir qui sera prioritaire ? "Vacciner qui et comment contre le Covid-19 ?", interroge Sandrine Aramon, journaliste de France Télévisions, avant de donner un début de réponse : "Les populations les plus exposées". Elle poursuit : "Le premier groupe cible les risques professionnels soit 6,8 millions de personnes. La priorité est jugée très élevée pour les personnels de santé, soit 1,8 million de personnes (médecins, chirurgiens, pharmaciens…)".

Les plus de 65 ans

"Le dernier groupe prioritaire est estimé à 23 millions de personnes" poursuit la journaliste. "Il est ciblé en fonction de l’âge : il faut avoir plus de 65 ans ou souffrir de pathologies chroniques type hypertension, diabète ou maladie cardio-vasculaire". Sandrine Aramon indique que les personnes vivant en très grande précarité seront elles-aussi visées.

