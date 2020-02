Covid-19 : à Nice, le carnaval écourté

Il était en sursis, mais comme son cousin à Venise, dans le nord de l'Italie, le carnaval de Nice (Alpes-Maritimes) a été écourté à cause de l'épidémie de Covid-19. Un peu plus à l'est, la fête du citron, à Menton, a elle aussi été suspendue. "Les maires de Nice et de Menton n'ont voulu prendre aucun risque, même s'il n'y a pas pour l'heure de cas de coronavirus dans le département des Alpes-Maritimes. Le carnaval de Nice et la fête du citron attirent plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, rassemblés dans des tribunes, de petits espaces qui pourraient accélérer une éventuelle contamination", explique, en duplex depuis Nice la journaliste Audrey Richier.

Un souhait de la population

Ces annulations répondent à un souhait largement partagé par la population de ces deux communes. "Dans un récent sondage, près de 3 Niçois sur 4 se montraient favorables à la suspension du carnaval", poursuit-elle.